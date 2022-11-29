Події

10:32 29.11.2022

СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

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Контррозвідка Служби безпеки України під час контрдиверсійних заходів затримала ще одного коригувальника ракет у прифронтових районах Запорізької області – працівника оборонного підприємства регіону.

"Зловмисник коригував прицільні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі регіону. Насамперед він "наводив" російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків прильотів та передання ворогові відповідних даних, ця "уточнена" інформація була потрібна окупантам для проведення подальших обстрілів міста.

Крім того, як повідомляє СБУ, зловмисник приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування та переміщення української військової техніки на території обласного центру.

"Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова", - уточнюється у повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування та затримали зловмисника, ним виявився працівник одного з українських оборонних заводів.

"На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України. У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону", - інформують в українській спецслужбі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #запорізька_область

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