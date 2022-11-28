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21:21 28.11.2022

ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

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ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

Фонд енергоефективності та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) уклали угоду про виділення грантів Європейського Союзу на суму до EUR25 млн для ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених у результаті російської військової агресії проти України.

Відповідну угоду було підписано сторонами 28 листопада на Київському інвестиційному форумі у Брюсселі.

"Це суттєва підтримка для багатьох потерпілих під час війни українців, оскільки програма покриває 100% вартості всіх будівельних матеріалів та робіт. Ми вдячні нашим партнерам – ЄС та IFC – за небайдужість та щиру підтримку, і сподіваємось на продовження нашої плідної співпраці у цьому напряму", – цитується у пресрелізі IFC директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

За умовами угоди, IFC за програмою Фонду "ВідновиДІМ" надасть об'єднанням власників багатоквартирних будинків (ОСББ) грантові кошти для ремонту пошкоджених багатоповерхівок, які не отримали структурних пошкоджень. Програма покриває заміну віконних дверних блоків, покрівлі, стін.

IFC також допоможе Фонду у формуванні портфеля проєктів реконструкції та супроводжуватиме процес подання заявок, йдеться у повідомленні.

"Робота над відновленням України не може і не повинна зупинятися, незважаючи на значні руйнування в країні. Ми вдячні ЄС за їхню постійну допомогу, яка дає нам можливість надавати Україні надзвичайно важливу підтримку в ці складні часи. Ми й надалі підтримуватимемо українців та їх зусилля щодо відновлення житлового та інших секторів економіки, зруйнованих війною", – заявила регіональний директор IFC у Європі Рана Карадшех.

Як повідомлялося, програма Фонду енергоефективності "ВідновиДІМ" стартувала 11 листопада. На першому етапі програми планується направити EUR5 млн на ремонт до 100 будинків, пошкоджених у результаті збройної агресії РФ проти України.

Раніше у жовтні IFC відкрила програму, за якою українські муніципалітети можуть відремонтувати комунальні будівлі для розселення у них внутрішньо переміщених осіб. Програма фінансується ЄС у сумі EUR25 млн.

 

 

Теги: #ifc #україна #єс #фінанси

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