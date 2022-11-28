Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території семи областей - Мінреінтеграції

Територіальні громади Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей, а також Миколаївська та Херсонська обласна військова адміністрація підписали всі договори з лісгоспами щодо закупівлі паливної деревини для подальшого постачання нею мешканців прифронтових територій.

Як повідомляється на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, на Дніпропетровщині вже розподілено 787 куб. м дров, понад 610 куб. м доставлено мешканцям деокупованих населених пунктів Херсонської області.

Уточнюється, що для отримання безкоштовних дров мешканцям варто звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. У заявці необхідно зазначити паспортні дані, контактну інформацію та місце проживання, а у разі втрати документів у застосунку "Дія" можна пред'явити будь-який документ, що посвідчує особу.