У Слов'янську викрили російських агентів, які наводили ракети на соціальні об'єкти

Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів РФ у рамках контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використовувати для здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зловмисників було затримано під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам Росії "народну міліцію ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

Там зловмисники передавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та докладним описом прилеглої місцевості.

Для конспірації один із інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім'ям.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки на місці злочину.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.