Події

10:31 28.11.2022

У Слов'янську викрили російських агентів, які наводили ракети на соціальні об'єкти

1 хв читати
У Слов'янську викрили російських агентів, які наводили ракети на соціальні об'єкти

Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів РФ у рамках контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використовувати для здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зловмисників було затримано під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам Росії "народну міліцію ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

Там зловмисники передавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та докладним описом прилеглої місцевості.

Для конспірації один із інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім'ям.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки на місці злочину.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #словянськ #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 21.11.2022
CБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

CБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

11:07 21.11.2022
Затримано жителя Слов'янська, який передавав ворогові інформацію про ЗСУ

Затримано жителя Слов'янська, який передавав ворогові інформацію про ЗСУ

12:38 24.10.2022
СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

14:34 21.10.2022
СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

17:11 28.09.2022
СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

17:39 27.09.2022
Росіяни обстріляли Слов'янськ, постраждали приватні будинки – мер

Росіяни обстріляли Слов'янськ, постраждали приватні будинки – мер

13:48 24.09.2022
У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

15:52 11.09.2022
Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

13:22 10.09.2022
У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

12:21 10.09.2022
У Дніпрі викрили агента ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства - Офіс генпрокурора

У Дніпрі викрили агента ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

Із початку широкомасштабної війни у Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко

У Литві внаслідок ДТП постраждали українські військовослужбовці

Дефіцит в енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27%, аварійні відключення застосовуються на всій території України - "Укренерго"

ОСТАННЄ

У Слобожанському на Харківщині ексгумовано тіла 5 осіб, зокрема двох дітей, які загинули внаслідок російського авіаудару

Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва

Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

Інформація про нібито підготовку Білоруссю наступу поширюється навмисне, такі фейки вигідні РФ - українська розвідка

Невеликий мокрий сніг очікується у низці областей України у вівторок

У Чорному морі перебуває один носій російських крилатих ракет "Калібр", ще п'ять - у Середземному морі - ВМС ЗСУ

Із початку широкомасштабної війни у Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко

СБУ затримала в Одесі агента, який передавав ворогові розвіддані про ППО через російських "журналістів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА