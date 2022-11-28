Окупанти втратили за добу в Україні близько 590 військових - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 590 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 28 листопада, сягнули близько 87 тис. 900 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні три танки та п'ять бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 2908 і 5861 одиницю відповідно.

За добу в Україні було знищено дві артилерійські системи окупантів і чотири одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1899 артилерійських систем, 395 РСЗВ, 209 засобів протиповітряної оборони, 4416 автомобілів і автоцистерн, 163 одиниці спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків і 261 вертоліт, збито 1555 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 531 крилату ракету.