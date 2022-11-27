У Києві у разі НС планують розгорнути ще понад 100 пунктів обігріву на додаток до 430 працюючих

Понад 430 пунктів обігріву облаштовано та працює у Києві, повідомив мер Києва Віталій Кличко у неділю.

"Ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути понад 100 пунктів", - написав Кличко у телеграмі в неділю.

За його словами, міська влада поставила понад 400 генераторів для роботи цих пунктів, і ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації. Також Київ незабаром отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовили спеціально під пункти обігріву, повідомив Кличко.