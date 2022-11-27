За добу ЗС України ліквідували 600 одиниць особового складу агресора

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні армія РФ втратила близько 87310 одиниць особового складу, 2905 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали особового складу – близько 87310 (+600) осіб ліквідовано, танків – 2905 (+4) од., бойових броньованих машин – 5856 (+1) од., артилерійських систем – 1897 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засоби ППО – 209 (+0) од., літаків - 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1) ), крилаті ракети - 531 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од, спеціальна техніка - 163 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Найбільших втрат ворог зазнав на бахмутському, лиманському та авдіївському напрямках.

Дані уточнюються.