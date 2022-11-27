Події

08:16 27.11.2022

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

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Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів на Донеччині загинуло 5 людей, ще 4 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних у Донецькій області: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 особи в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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