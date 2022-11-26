У результаті авіаудару по Часовому Яру одна людина загинула, двоє – поранено – Офіс генпрокурора

У результаті авіаудару, завданого російськими окупантами по місту Часів Яр у Донецькій області, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 26 листопада 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи – один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні. опублікованому у телеграм-каналі в суботу ввечері.

На місці події працюють відповідні служби, тривають роботи з розчищення завалів. Кількість постраждалих і масштаб руйнувань встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається у повідомленні.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомляв, що російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, троє людей отримали поранення.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/7634