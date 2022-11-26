Події

15:30 26.11.2022

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру в суботу збільшилася до 13 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

"До лікарів звернулися вже 13 осіб, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо в лікарні. Серед них - 17-річний юнак", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Глава ОВА зазначив, що на місці прильотів працюють всі служби, рятувальники розбирають завали. "Є ймовірність, що там може перебувати людина", - написав він.

 

Теги: #дніпро #руйнування #обстріли

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