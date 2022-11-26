Події

14:42 26.11.2022

Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

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Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола констатує, що через 90 років після Голодомору українці знову борються за своє існування.

Такий запис вона зробила в суботу на своїй сторінці в Твіттері.

"Через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження своїх життів, своєї ідентичності та своєї свободи. Так само і ми сьогодні стоїмо з Україною (StandWithUkraine), боремося за наші цінності, пам'ятаємо всіх тих, кого радянський режим залишив голодувати", - написала президент Європарламенту.

 

Теги: #єс #метсола_роберта

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