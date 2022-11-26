Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола констатує, що через 90 років після Голодомору українці знову борються за своє існування.

Такий запис вона зробила в суботу на своїй сторінці в Твіттері.

"Через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження своїх життів, своєї ідентичності та своєї свободи. Так само і ми сьогодні стоїмо з Україною (StandWithUkraine), боремося за наші цінності, пам'ятаємо всіх тих, кого радянський режим залишив голодувати", - написала президент Європарламенту.