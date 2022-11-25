Херсонські комунальні підприємства отримали від МКЧХ необхідне для роботи обладнання

Херсонські комунальні підприємства отримали необхідну для роботи техніку від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, херсонському водоканалу надали 4 генератори потужністю 60 кВт, а також 2 дизельні насоси для каналізації.

Крім того, до Херсонського обленерго було доставлено 5 трансформаторів на 160 кВт та 5 трансформаторів на 250 кВт.

"Дякую міжнародним партнерам, які приєднуються до відновлення комунікацій у Херсоні" - написав Янушевич у телеграмі у п'ятницю.