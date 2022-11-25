Місія МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня

Місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі у п'ятницю.

Він також повідомив, що МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля, зокрема до Зони відчуження, створеної навколо АЕС після аварії 1986 року.

"Місія допоможе прокласти шлях до модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки станції. Експерти МАГАТЕ також краще зрозуміли потреби станції у гарантуванні фізичної безпеки та надали рекомендації щодо радіаційного моніторингу", – зазначив голова агентства.

Раніше цього місяця МАГАТЕ оголосило, що незабаром направить такі місії на запит України також на Рівненську та Хмельницьку АЕС, тоді як на Запорізькій АЕС МАГАТЕ встановило постійну присутність з 1 вересня.

Гроссі назвав безпрецедентною і глибоко тривожною ситуацію в українській енергосистемі 23 листопада, коли в результаті російських обстрілів було відключено всі чотири атомні станції, які перейшли на аварійне живлення дизель-генераторами. За його словами, саме тоді як світ був зосереджений на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, не можна забувати про інші ядерні об'єкти країни.