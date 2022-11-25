ГУР Міноборони України провело космічну розвідку об'єктів окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) провело космічну розвідку радіолокацій близько 150 районів розташування російських загарбників як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території країни-окупанта та її союзників.

Як повідомляє пресслужба ГУР, це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір'я SAR-супутників.

"Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що отримані за допомогою супутника дані дозволили "ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі".

Як повідомлялося, у серпні український волонтер Сергій Притула повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти (понад 600 млн грн) було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.

Акція "Народний Байрактар" – збір коштів, ініційований українськими волонтерами 22 червня 2022 року та націлений на купівлю трьох БПЛА Bayraktar TB2. Необхідну для цього суму (близько 500 млн грн) вдалося зібрати за три дні. Увечері 24 червня вона вже досягла 600 млн грн, чого вистачило б на купівлю чотирьох Bayraktar TB2, проте компанія-виробник безпілотників Baykar заявила, що оплату за БПЛА не прийматиме і передасть їх Україні безоплатно.

Пізніше Притула повідомив, що супутник ICEYE, придбаний його благодійним фондом, застрахований і перебуватиме у власності України навіть після закінчення контрактного терміну доступу до бази даних сузір'я SAR-супутників компанії ICEYE. Він також наголосив, що користуватиметься ним Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

29 вересня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за перші два дні роботи купленого українцями супутника ICEYE виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки.