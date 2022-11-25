Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

Київ наразі забезпечено електроенергію лише на 30% від потреби, повідомив генеральний директор компанії Олександр Фоменко.

"Іншими словами, 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, поточні темпи відновлення дозволяють сподіватися, що столиця увійде в графік планових відключень до понеділка.

Раніше в п'ятницю національний оператор НЕК "Укренерго" повідомив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі країни становить на вечір п'ятниці 30%, як і на 11:00, тоді як на добу раніше він дорівнював 50%.