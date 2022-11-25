Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на вечір п'ятниці, 25 листопада, залишається на рівні 30%, яким він був і станом на 11.00, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби", – йдеться у повідомленні НЕК у п'ятницю ввечері.

У компанії зазначили, що поетапне оновлення енергосистеми триває, ремонтні бригади працюють цілодобово та йде підключення електроенергії побутовим споживачам.

"Щоб тримати баланс у системі в таких умовах, диспетчерський центр "Укренерго" ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони повинні дотримуватись упродовж доби", - пояснив системний оператор.

За інформацією "Укренерго", обсяг наявних у системі потужностей достатній, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та у Києві.

Водночас споживачів закликали максимально економно користуватися електроенергією, що дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дозволить енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить електропостачання цілих областей.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада зазначив, що від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлено в кожному регіоні України у той чи інший час.

У результаті атаки Росії 23 листопада, українська енергосистема увійшла в блекаут, і зараз поступово відновлюється. На ранок п'ятниці дефіцит електроенергії знизився до 30%, на вечір четверга він складав 50%.