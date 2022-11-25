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16:44 25.11.2022

Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО – в. о. глави Міноборони

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Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО – в. о. глави Міноборони

Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО, запевнив міністр внутрішніх справ, виконувач обов'язків міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич за підсумками зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч із вами. Наша країна – добрий друг вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не лише на Балканах, а й в Альянсі та Європі", - сказав Аджич, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила пресслужба Міноборони України в п'ятницю.

Сторони обговорили питання надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з агресором та реалізації двосторонніх проектів в оборонній сфері.

Зазначено, що Резніков висловив вдячність народу та уряду Чорногорії за надану Україні всебічну підтримку та допомогу з відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визначених кордонах.

"Народ Чорногорії, який пройшов тернистий шлях у своїй боротьбі за незалежність, як ніхто інший розуміє Україну, яка сьогодні відстоює власну свободу. Європейська безпека залежить від непорушної солідарності всіх демократичних країн, які об'єдналися для захисту загальнолюдських цінностей. Спільно переможемо агресора", - наголосив міністр оборони України.

Теги: #україна #підтримка #чорногорія

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