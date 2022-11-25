Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Держкіно

Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Державного агентства України з питань кіно.

"Звертаємося зі скаргою на дії керівництва Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) та безпосередньо голови Держкіно Кудерчук Марини Миколаївни, яка своїми діями та вчинками руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству і іміджу України в світі, особливо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - йдеться у відкритому листі кіноспільноти до президента, прем'єр-міністра, голови профільного комітету Верховної Ради, міністра культури та голови Національного агентства державної служби.

У своєму зверненні представники кіносфери вимагають:

відправити у відставку керівництво Держкіно – голову та її заступників;

скасувати наказ Держкіно №100 про "реорганізацію" "Довженко-Центру";

призначити на посаду генерального директора "Довженко-Центру" Олену Гончарук, яка перемогла у конкурсі;

зібрати погоджувальний круглий стіл із представниками влади та українських кіноорганізацій щодо призначення компетентного та добропорядного керівництва Держкіно.

Лист підписали: Національна спілка кінематографістів України, Спілка кінокритиків України та Українська гільдія режисерів.