Події

10:50 25.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

Українські сили ліквідували за минулу добу 430 російських окупантів, від початку вторгнення втрати ворога становлять близько 86 150 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано, танків ‒ 2899 (+1) од., бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од., артилерійських систем – 1895 (+6) од., РСЗВ - 395(+0) од., засобів ППО ‒ 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., вертольотів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6), крилатих ракет ‒ 531 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 4404 (+4) од., спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:24 25.11.2022
Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

05:17 25.11.2022
Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

13:54 24.11.2022
Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

13:54 24.11.2022
РФ готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період до 28 листопада на російсько-українському кордоні – Громов

РФ готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період до 28 листопада на російсько-українському кордоні – Громов

10:40 24.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

09:55 24.11.2022
Окупанти, як і раніше, здатні атакувати критичну інфраструктуру України, незважаючи на виснаження арсеналу ракет - ISW

Окупанти, як і раніше, здатні атакувати критичну інфраструктуру України, незважаючи на виснаження арсеналу ракет - ISW

19:08 23.11.2022
За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

19:01 23.11.2022
Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

13:15 23.11.2022
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

11:47 23.11.2022
Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

ОСТАННЄ

У Херсоні протягом доби тестуватимуть систему оповіщення - ОВА

Ворог обстріляв Середино-Будську громаду, пошкоджено 5-поверховий будинок - Сумська ОВА

СБУ затримала в Києві російського агента

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Глава МЗС Великої Британії зустрівся із Зеленським

Україна потребує повітряного щита та надійних гарантій безпеки - Єрмак на зустрічі Комісії Україна-НАТО

На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

Прогноз погоди на вихідні 26–27 листопада: прохолодно, хмарно, дощі

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА