Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

Українські сили ліквідували за минулу добу 430 російських окупантів, від початку вторгнення втрати ворога становлять близько 86 150 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано, танків ‒ 2899 (+1) од., бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од., артилерійських систем – 1895 (+6) од., РСЗВ - 395(+0) од., засобів ППО ‒ 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., вертольотів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6), крилатих ракет ‒ 531 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 4404 (+4) од., спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.