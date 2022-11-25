У Миколаєві відновлено водопостачання, з громадського транспорту працюють автобуси - мер

Водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки, почало відновлюватися в Миколаєві у п'ятницю вранці, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00 відновлено електропостачання насосних станцій", - написав Сєнкевич у телеграмі.

При цьому він зазначив, що на заповнення системи потрібен час. "Щоб уникнути гідравлічних ударів, спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою", - пояснив міський голова.

Він також повідомив про роботу автобусних маршрутів у Миколаєві. "Сьогодні на міські маршрути вийшли 22 автобуси КП "Миколаївпастранс". Також містом курсують 218 маршрутних таксі", - написав Сєнкевич.

У четвер мер повідомив, що трамваї та тролейбуси в місті не працюють. "Учора (в середу, 23 листопада – ІФ-У) частину з них водії загнали в депо. Ще частина залишилася на вулицях міста. Біля них організовано чергування. Відновити рух електротранспорту ми зможемо тільки після стабілізації роботи енергосистеми", - написав він.