Події

06:08 25.11.2022

Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

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Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

У залізничній мережі України за минулий місяць 90% обсягів зернових вантажів були завантажені для подальшого перевезення до вагонів-зерновозів, тоді як решта вантажів припала на не призначений безпосередньо для цього рухомий склад, повідомляє галузеве видання Rail.insider.

За його даними, понад 4% зерна перевозиться у напіввагонах, решта обсягів транспортується у цементовозах, мінераловозах та у критих вагонах.

Уточнюється, що в Україні в експлуатації перебуває понад 27 тис. зерновозів, проте попит на ці вагони та ставка плати за їхнє користування більша, ніж на інші масові типи рухомого складу.

Водночас на прикордонних переходах із Польщею фіксуються проблеми з експортом українського зерна у напіввагонах, мінераловозах та цементовозах, де через претензії з боку польських санітарних служб застрягли понад 500 одиниць рухомого складу.

За даними на сайті Мінагрополітики, у жовтні Україна експортувала залізничним транспортом 970 тис. тонн сільгосппродукції, у вересні – 1,03 млн тонн, у серпні – 954 тис. тонн. За першу половину листопада на зовнішні ринки поставлено 540 тисяч тонн сільгосппродукції.

 

 

Теги: #зерно #залізниця

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