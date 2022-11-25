Події

05:22 25.11.2022

Украй важливим є визнання Голодомору геноцидом українців в умовах війни Росії в Україні, вважає міністр Ткаченко

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Украй важливим є визнання Голодомору геноцидом українців в умовах війни Росії в Україні, вважає міністр Ткаченко

Визнання Голодомору геноцидом українського народу в умовах війни, яку Росія розв'язала в Україні, є вкрай важливим, вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Особливо сьогодні, напередодні 90-х роковин Голодомору-геноциду і в умовах геноцидальної війни, яку веде Росія, для України таке визнання є вкрай важливим. Дякуємо румунським друзям", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, депутати румунського парламенту в середу 248 голосами (один утримався) підтримали Декларацію на спомин про штучний голод 1932-1933 років в Україні – Голодомор.

 

Теги: #румунія #мінкульт #вдячність

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