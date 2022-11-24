У Харкові відновив роботу міськелектротранспорт, систему опалення вчетверте доводиться відновлювати майже з нуля - мер
У Харкові відновлюється система життєзабезпечення міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наразі ми розпочали подання електроенергії. Повірте, це було архіскладно. Нині підключаємо житлові будинки. Почав працювати міський електротранспорт, працює метрополітен", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, також відбуваються роботи з відновлення водо- та теплопостачання.
"Ми відновлюємо систему подання води до будинків. Вчетверте за цей час ми відновлюємо практично з нуля подання тепла", - написав Терехов.