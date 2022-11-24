Події

17:20 24.11.2022

У Харкові відновив роботу міськелектротранспорт, систему опалення вчетверте доводиться відновлювати майже з нуля - мер

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У Харкові відновив роботу міськелектротранспорт, систему опалення вчетверте доводиться відновлювати майже з нуля - мер

У Харкові відновлюється система життєзабезпечення міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наразі ми розпочали подання електроенергії. Повірте, це було архіскладно. Нині підключаємо житлові будинки. Почав працювати міський електротранспорт, працює метрополітен", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також відбуваються роботи з відновлення водо- та теплопостачання.

"Ми відновлюємо систему подання води до будинків. Вчетверте за цей час ми відновлюємо практично з нуля подання тепла", - написав Терехов.

Теги: #харків #життєзабезпечення

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