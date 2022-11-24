Події

17:08 24.11.2022

ДТЕК заявляє про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

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ДТЕК заявляє про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

Енергохолдинг ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної атаки на енергосистему 23 листопада, йдеться у повідомленні на його сайті у четвер.

"Українська енергосистема вистояла. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована", - наголосили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що відновлено електропостачання всіх об'єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють фахівці компанії (Київ та область, Дніпропетровська, Одеська та Донецька обл.).

Триває також поступове підключення побутових споживачів, зазначили у компанії.

"Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей – вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів… Енергетики вистояли у важкому бою з підступним та безпринципним ворогом", – заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, слова якого наведено у повідомленні.

Він назвав атаки на енергетичну інфраструктуру воєнним злочином, за який відповідатимуть усі винні.

"Усі, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають варварам обирати цілі атак", - наголосив голова ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, внаслідок атаки росіян 23 листопада в українській енергосистемі стався блекаут, було зупинено всі АЕС і майже всі ТЕС та ГЕС, а також пошкоджено підстанції. ДТЕК заявляв про влучення ракети в одне зі своїх підприємств.

Теги: #робота #дтек

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