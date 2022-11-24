Події

15:14 24.11.2022

Харківський метрополітен відновив роботу

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Харківський метрополітен відновив роботу

Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів після майже добового вимушеного простою.

"З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати Холоногірсько-Заводська та Салівська лінії. З 14:05 було відкрито і Олексіївську лінію", - повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Як повідомлялося, Харківський метрополітен призупинив перевезення пасажирів 23 листопада близько 15:00, коли через масовану ворожу ракетну атаку було відключено електропостачання.

Теги: #метро #харків

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