Харківський метрополітен відновив роботу
Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів після майже добового вимушеного простою.
"З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати Холоногірсько-Заводська та Салівська лінії. З 14:05 було відкрито і Олексіївську лінію", - повідомила пресслужба Харківської міської ради.
Як повідомлялося, Харківський метрополітен призупинив перевезення пасажирів 23 листопада близько 15:00, коли через масовану ворожу ракетну атаку було відключено електропостачання.