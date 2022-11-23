У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

Станом на 18:20 половина Львова забезпечена електроенергією, проте у місті продовжуються планові відключення, повідомив у телеграм-каналі міський голова Андрій Садовий.

"Водопостачання у місті відновлено на 70%. Частину будинків забезпечено лише на перших поверхах. Але це на якийсь час. Тепло. Запускаємо міські ТЕЦ, працюємо над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води. Якщо не станеться надзвичайна ситуація, то садки та школи завтра працюватимуть у звичайному режимі", - написав Садовий.

На вечірній час у місті запущено додаткові автобусні рейси, паралельно ведеться відновлення роботи електротранспорту. 75% світлофорів уже працюють.

"Нагадаємо, у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячий чай чи каву. Сьогодні вони працюють до пізнього вечора", - додав мер.