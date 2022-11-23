Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У Києві тривають роботи з відновлення пошкоджених унаслідок російського обстрілу об'єктів інфраструктури, аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Електропостачання відключене в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках мають з'явитися на ранок 24 листопада", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.