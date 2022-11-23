Події

19:01 23.11.2022

Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в середу завдали масованого удару по житлових будинках, теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях та електропідстанціях у м. Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях України, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи.

Крім того, минулої ночі противник завдав двох ракетних ударів по Запорізькій області і здійснив п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, повідомляється у зведенні.

На волинському та поліському напрямах обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню район с. Кустине Сумської області.

На слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ, періодично обстрілює українські позиції, а також населені пункти Харківської області поблизу держкордону.

На куп'янському та лиманському напрямках ворог обороняється, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах Кислівки, Крохмального та Берестового Харківської області, Макіївки та Білогорівки Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по об'єктах у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обороняється, обстріляв із артилерії близько 10 населених пунктів.

На криворізькому та херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Мар'ївки Дніпропетровської області, Херсона, Токарівки, Антонівки та Дніпровського на Херсонщині.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 23.11.2022
На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

19:08 23.11.2022
За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

13:15 23.11.2022
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

11:47 23.11.2022
Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

Україна може отримати танки від країн-партнерів - нардеп Чернєв

10:24 23.11.2022
РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

09:43 23.11.2022
Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

08:54 23.11.2022
У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

08:45 23.11.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

07:56 23.11.2022
З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області врятовано двох людей, загинуло немовля

З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області врятовано двох людей, загинуло немовля

07:07 23.11.2022
Уночі окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, загинуло немовля

Уночі окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, загинуло немовля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Ракетні удари зупинили майже всю генерацію в країні, знеструмлено більшість споживачів

Збито 51 із 70 випущених окупантами крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе - Повітряні сили ЗСУ

В Україні від ракетних ударів у середу загинуло 6 людей, зокрема 3 на Київщині, 36 поранено – голова Нацполіції

У Києві 11 постраждалих від обстрілів, із них одна дитина - мер

ОСТАННЄ

У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

Україна ініціює невідкладне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ракетним обстрілом – Зеленський

Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

Відновлено енергопостачання Аульського водоводу біля Кам'янського та низки лікарень Дніпропетровської області - голова обладміністрації

УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

У зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 15 російських ракет

У Вишгородському районі внаслідок влучання ракети 4 особи загинули, 27 постраждали

Енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури Київської області має бути відновлено протягом найближчих годин - Кулеба

Мінкульт рекомендує в разі відсутності електроенергії та зв'язку слухати марафон "Єдині новини" по радіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА