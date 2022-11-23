Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в середу завдали масованого удару по житлових будинках, теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях та електропідстанціях у м. Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях України, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи.

Крім того, минулої ночі противник завдав двох ракетних ударів по Запорізькій області і здійснив п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, повідомляється у зведенні.

На волинському та поліському напрямах обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню район с. Кустине Сумської області.

На слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ, періодично обстрілює українські позиції, а також населені пункти Харківської області поблизу держкордону.

На куп'янському та лиманському напрямках ворог обороняється, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах Кислівки, Крохмального та Берестового Харківської області, Макіївки та Білогорівки Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по об'єктах у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обороняється, обстріляв із артилерії близько 10 населених пунктів.

На криворізькому та херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Мар'ївки Дніпропетровської області, Херсона, Токарівки, Антонівки та Дніпровського на Херсонщині.