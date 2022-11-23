Події

12:50 23.11.2022

Понад 500 осіб щодня повертаються на Миколаївщину - голова ОВА

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Понад 500 осіб щодня повертаються на Миколаївщину - голова ОВА

 Понад 500 мирних жителів щодня повертаються до Миколаївської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На постійній підставі протягом усього часу з 24 лютого у нас працювали евакуаційні автобуси. Але понад три місяці вони не заповнюються, навіть один. Тому така програма (з евакуації – ІФ-У) у нас є, охочі залишають заявки, але у нас виїжджають одиниці. Але понад 500 осіб повертається щодня до Миколаївської області", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у середу.

Кім також зазначив, що кількість жителів у регіоні нині становить понад половину від тієї кількості, що була до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"До 24 лютого на території області проживали приблизно 1 млн 200 тисяч осіб. Станом на сьогодні цифра – понад 600 тисяч. Тобто люди повертаються, і нині понад половина – вже в регіоні", – уточнив голова ОВА.

Теги: #миколаївська_область #кім

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