Американські сенатори закликають голову Пентагону Остіна надати Україні розвідувально-ударні БПЛА "Сірий орел"

Двопартійна група американських сенаторів у вівторок надіслала на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна лист із закликом передати Україні американські розвідувально-ударні безпілотники MQ-1C ("Сірий орел"), повідомляє The Wall Street Journal.

"Довгострокові вигоди від надання Україні MQ-1C значні та здатні змінити стратегічний перебіг війни на користь України", - наводять слова сенаторів журналісти.

Уточнюється, що серед тих, хто підписав лист, - сенаторка Джоні Ернст (республіканка, Айова), сенатор Джеймс Інгоф (республіканець, Оклагома), сенатор Тім Кейн (демократ, Вірджинія), який залишає посаду голови комітету збройних сил Сенату, сенатор Джо Менчін (демократ, Вірджинія) та сенатор Марк Келлі (демократ, Аризона).

Законодавці додають, що експлуатаційні характеристики зазначеної системи БПЛА – доступність, летальність, живучість та можливість експорту – доповнюють наявні системи зброї, які використовують українці.

На їхню думку, навчання українських військовослужбовців роботі із зазначеними БПЛА триватиме лише 27 днів.

Журналісти повідомляють, що Пентагон відмовився коментувати зазначений лист.