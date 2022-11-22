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15:27 22.11.2022

Помер Герой України, екснардеп Юрій Шухевич - ЗМІ

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Помер Герой України, екснардеп Юрій Шухевич - ЗМІ

Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич помер у ніч на вівторок, 22 листопада, на 90-му році життя, повідомляє львівське видання NTA із посиланням на його дружину Наталію.

За даними видання, останні хвилини життя Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

"У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської групи. Вічна Пам’ять великому Українцю!" - повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів (нині Червоноградський район Львівської області). Був активним дисидентом, членом Української Гельсінської групи, провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР (1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 рр.) як політичний ув'язнений. У 1990 році організував і до 1994 року очолював УНА-УНСО.

У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.

Теги: #шухевич #смерть

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