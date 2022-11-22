Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв - Мінреінтеграції

Тіла 33 загиблих військовослужбовців, котрі віддали своє життя за Україну, було передано родичам у вівторок, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилася у співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

"Процес переговорів про передання тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їхню пам’ять", - сказав Котенко.

Усього від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл загиблих українських військових, повідомили у відомстві.