На Харківщині за добу одна людина загинула, двоє поранені внаслідок збройної агресії РФ

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) населені пункти прифронтових районів Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. В результаті влучення в житловий сектор госпіталізовано з пораненнями 2 особи: 57-річна жінка і 60-річний чоловік, стан постраждалих середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, близько 21:00 окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву. Пошкоджено двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарські будівлі, кілька автомобілів. Без постраждалих.

Синєгубов також повідомив, що у с. Пришиб Ізюмського району підірвався на міні та загинув 50-річний чоловік.