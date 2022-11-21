Зеленський обговорив з Макроном демілітаризацію ЗАЕС і питання забезпечення енергетичної стабільності України

Президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Емманюелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької АЕС та питання забезпечення енергетичної стабільності України.

"Провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на полі бою та українські атомні станції. Вказав на необхідність демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак", - написав Зеленський у твіттері.