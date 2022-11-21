Події

20:23 21.11.2022

Житель Балаклії провів 85 днів у катівнях, влаштованих окупантами у місцевому відділенні поліції

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Завдяки спеціалізованому телеграм-каналу "Воєнні злочини в Харківській області" поліцейським вдалося встановити особу одного з жителів Балаклії, який провів 85 днів у катівні, влаштованій окупантами у місцевому відділі поліції.

"Завдяки нашому телеграм-каналу ми отримали цінні свідчення, які обов'язково будуть використані у майбутніх судах проти країни-агресора та її представників", - написав на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

За його словами, через телеграм до правоохоронців звернувся 40-річний Олександр. Чоловік розповів, що 30 травня до його будинку підійшли двоє окупантів, перевірили документи, після чого одягли йому мішок на голову, вивезли в поле, і почали загрожувати вбивством, якщо він не розповість "де живуть АТОвці". За словами Олександра, його засипали землею, стріляли у повітря, тримали ніж у горла. Не отримавши відповіді, окупанти відвезли його в "місце, де вміють допитувати". Олександра кинули до камери, де перебували ще 6 місцевих мешканців (колишні військовослужбовці, підприємці, учасники АТО). На 45-й день ув'язнення чоловіка вперше повели на допит: люди в масках ставили питання про те, де в Балаклії перебувають військовослужбовці та учасники АТО та катували бранця електрострумом, прикріпивши дроти до його великих пальців та долонь. За словами Олександра, після закінчення допиту, не отримавши бажаної інформації, окупанти знову відвели його до камери. Ще через 40 днів чоловіка відпустили додому, погрожуючи, що "його не забули". Олександр виїхав через територію Росії до Латвії, де зараз і перебуває.

Болвінов зазначив, що цей випадок – не єдиний, коли поліції вдалося отримати інформацію про воєнні злочини окупантів за допомогою телеграм-каналу.

"Це лише один із прикладів отримання даних з телеграм-каналу від свідків... Якщо ви під час окупації були свідком воєнних злочинів або навіть бачили обличчя ворогів - переходьте за посиланням, можливо, ви упізнаєте когось із них, або зможете надати іншу інформацію Слідчому управлінню. Саме завдяки вашим свідченням росіяни отримають заслужене покарання", - наголосив Болвінов.

 

 

 

Теги: #рф #розслідування #катівня

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