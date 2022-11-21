CБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

Служба безпеки України завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

Як повідомляється на сайті спецслужби в понеділок, обох зловмисників затримано під час спецоперацій СБУ на території Донецької області.

"Серед затриманих - особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. На колишнього "міністра оборони ДНР" вийшов через заборонену соцмережу "Однокласники" після початку повномасштабного вторгнення. Там він запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України. За вказівками російського терориста його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов'янська. Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Закриті відомості агент передавав із власного облікового запису у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Іншим поплічником окупантів виявився житель селища Клебан-Бик, якого після початку повномасштабної агресії завербував представник ФСБ. Він здійснював розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

"Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їхню геолокацію", - розповіли у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.