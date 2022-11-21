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16:58 21.11.2022

ДБР передало ЗСУ майже 140 тисяч набоїв, вилучених під час обшуку в мережі військових магазинів

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ДБР передало ЗСУ майже 140 тисяч набоїв, вилучених під час обшуку в мережі військових магазинів

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало ЗСУ майже 140 тисяч набоїв, вилучених під час обшуків у справі стосовно керівництва мережі військових магазинів у Києві, повідомляє ДБР.

"Державне бюро розслідувань передало майже 140 тисяч набоїв Збройним силам України, вилучених у рамках досудового розслідування стосовно керівництва мережі столичних військових магазинів", - йдеться у повідомленні Бюро у понеділок у телеграм-каналі.

За інформацією Бюро, боєприпаси вилучено та передано ЗСУ за рішенням суду.

У ДБР нагадують, що у липні 2022 року Бюро викрило керівництво мережі столичних військових магазинів на махінаціях із гуманітарною допомогою для ЗСУ.

У квітні 2022 року підприємці звернулися до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безкоштовно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом і передати військовим як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дало змогу уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

"Після отримання відповідного сертифікату зловмисники завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками, ринкова вартість становить приблизно 8 млн грн", - зазначають у ДБР.

За інформацією Бюро, надалі замість безоплатно передати товар військовим підприємці запропонували керівництву частини підписати з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи й пластини за ринковою ціною. Коли військові відмовили, підприємці почали давити на них. Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів.

Власнику та керівнику торговельної мережі повідомлено про підозру у продажу товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

 

Теги: #зброя #гумдопомога #махінації #дбр #патрони

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