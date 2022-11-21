Туреччина може розпочати сухопутну операцію проти курдів на півночі Сирії - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може не обмежитися авіаударами по позиціях воєнізованих курдських формувань на півночі Сирії, а розпочати проти них сухопутну операцію, повідомляють турецькі ЗМІ.

"Не може бути гарантій того, що ця операція буде виключно повітряною", - сказав Ердоган.

Раніше турецький лідер зазначив, що Анкара не повідомляє США чи Росії щодо своїх планів військових ударів по об'єктах у Сирії та Іраку, надалі Анкара збереже саме такий підхід.

Напередодні повідомлялося, що літаки турецьких ВПС завдали ударів по позиціях курдських Сирійських демократичних сил у декількох населених пунктах на півночі Сирії, зокрема по стратегічно важливому місту Кобане неподалік турецького кордону.

У минулому ЗС Туреччини вже проводили сухопутні операції проти курдських угруповань на півночі Сирії. Анкара вважає такі формування терористичними та прагне створити прикордонну буферну зону, в якій не буде бійців-курдів.