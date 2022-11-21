Події

13:19 21.11.2022

Rozetka відновить роботу в Херсоні 23 листопада

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Rozetka відновить роботу в Херсоні 23 листопада

Rozetka у середу відновить роботу у Херсоні, повідомив співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

"Доїхали. Довезли. Повернулися. Rozetka. Херсон. У середу відкриття", - написав він на фейсбук-сторінці.

Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс.

Станом на кінець жовтня працюють 254 точки видачі онлайн-ритейлера у 73 населених пунктах України.

 

Теги: #херсон #rozetka

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