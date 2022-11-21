Минулої доби четверо цивільних загинули внаслідок збройної агресії РФ – К.Тимошенко

Минулої доби четверо цивільних загинули та восьмеро дістали поранень унаслідок збройної агресії РФ, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20.11.2022 (станом на 09:00 21.11.2022): Дніпропетровська область - 1 поранений, Донецька область - 3 поранених, Харківська область - 1 загиблий, 2 поранених, Херсонська область - 3 загиблих, 2 поранених, за даними обласних військових адміністрацій", - написав він у телеграм-каналі.