Події

11:26 21.11.2022

Минулої доби четверо цивільних загинули внаслідок збройної агресії РФ – К.Тимошенко

1 хв читати

Минулої доби четверо цивільних загинули та восьмеро дістали поранень унаслідок збройної агресії РФ, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20.11.2022 (станом на 09:00 21.11.2022): Дніпропетровська область - 1 поранений, Донецька область - 3 поранених, Харківська область - 1 загиблий, 2 поранених, Херсонська область - 3 загиблих, 2 поранених, за даними обласних військових адміністрацій", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #рф #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 20.11.2022
Найкращими переговорниками з Путіним є ЗС України

Найкращими переговорниками з Путіним є ЗС України

19:58 20.11.2022
Напад на українських військових під виглядом здачі в полон є воєнним злочином

Напад на українських військових під виглядом здачі в полон є воєнним злочином

15:56 20.11.2022
Україні потрібно ще до 200 танків, близько 300 БМП, 100 артсистем, до 70 РСЗВ і 15 систем ПРО - Подоляк

Україні потрібно ще до 200 танків, близько 300 БМП, 100 артсистем, до 70 РСЗВ і 15 систем ПРО - Подоляк

11:37 20.11.2022
За добу ЗСУ знищили 330 осіб особового складу армії агресора - Генштаб

За добу ЗСУ знищили 330 осіб особового складу армії агресора - Генштаб

11:00 20.11.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 437 дітей, 838 – поранені - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 437 дітей, 838 – поранені - Офіс генпрокурора

10:52 20.11.2022
Українські військові продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

12:22 19.11.2022
Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

11:55 19.11.2022
Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

11:16 19.11.2022
РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

10:43 19.11.2022
У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

Українці об'єдналися, щоб не втратити свободу та незалежність - Зеленський

Окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, одна людина загинула, одна у тяжкому стані

ОСТАННЄ

У Вишгородському районі відбуваються навчання для саперів - ОВА

Землетрус стався в Індонезії: вже 46 загиблих, постраждали майже 700 осіб

Посол ЄС приїхав до Миколаєва

Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих учасників Революції гідності

ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

СБУ: Ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

Затримано жителя Слов'янська, який передавав ворогові інформацію про ЗСУ

Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА