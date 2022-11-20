Події

18:56 20.11.2022

За перші 10 місяців 2022 року в ДТП в Україні загинуло понад 2 тис. осіб

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За перші 10 місяців 2022 року в ДТП в Україні загинуло понад 2 тис. осіб

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про 2161 загиблого з січня по жовтень 2022 року включно в дорожньо-транспортних пригодах в Україні.

"За десять місяців 2022 року на вулично-дорожній мережі України загинула - 2161 людина. Звичайно, в нашій країні війна і щодня гинуть люди. Тому саме в цей час надзвичайно важливо не втрачати життя наших громадян ще й так... через неуважність чи зневагу правилами", - написав Білошицький на фейсбук-сторінці в неділю.

Він зазначив, що у третю неділю листопада вшановують щорічно пам'ять жертв ДТП.

 

 

 

Теги: #дтп #жертви #поліція

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