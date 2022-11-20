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13:09 20.11.2022

Пенітенціарна служба Грузії спростовує інформацію про можливе отруєння Саакашвілі

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Пенітенціарна служба Грузії спростовує інформацію про можливе отруєння Саакашвілі

Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії в поширеній у неділю заяві спростувала інформацію про можливе отруєння колишнього президента, громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

"Ув'язнений Саакашвілі кілька місяців перебуває в лікарні під постійним медичним наглядом і отримує необхідну медичну допомогу. Ми наполегливо просимо всіх не поширювати неперевірену, непідтверджену фактами інформацію", - йдеться в заяві.

У суботу мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила журналістам, що у її сина виявлено підвищений вміст в організмі важких металів, зокрема ртуті. "В організмі виявлена ртуть, також барій і талій. Як вони могли до нього (Саакашвілі) потрапити невідомо. Згідно зі звітом лікарів - це інтоксикація. Ізольована людина не могла проковтнути ці речовини", - сказала Аласанія.

Вона вимагає негайного звільнення Саакашвілі з ув'язнення.

Адвокат Шалва Хачапурідзе раніше заявив журналістам, що незалежні лікарі з грузинського центру "Емпатія" підготували звіт про стан здоров'я Саакашвілі. У політика виявлено понад 30 захворювань. За словами адвоката, висновок лікарів з "Емпатії" буде оприлюднено найближчим часом.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами і адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада 2021 року Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений в цивільну клініку "Вівамед" в Тбілісі, де він перебуває і в даний час.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення сфальсифікованими.

Теги: #грузія #саакашвилі

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