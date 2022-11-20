Події

11:56 20.11.2022

У КМДА закликають киян у неділю користуватися громадським транспортом через погіршення погодних умов

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У КМДА закликають киян у неділю користуватися громадським транспортом через погіршення погодних умов

У Київській міській військовій адміністрації закликають жителів української столиці в неділю не використовувати власний транспорт, а пересуватися на громадському транспорті через погіршення погодних умов.

"Сніг і ожеледь. У Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень і ввечері очікуються опади у вигляді снігу, повідомляє Гідрометцентр... Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати машини вздовж доріг і вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.

Теги: #транспорт #кмда #київ

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