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19:31 19.11.2022

Зеленський: Головне питання на Ставці Верховного Головнокомандувача – це фронт

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Зеленський: Головне питання на Ставці Верховного Головнокомандувача – це фронт

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Готуємо вагомі міжнародні події – уже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо", - сказав також Зеленський.

 

 

 

 

Теги: #ставка #зеленський #головнокомандувач

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