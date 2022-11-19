Події

16:56 19.11.2022

У Херсон продовжує прибувати гуманітарна допомога, в Корабельний район доставлені 14 мікроавтобусів - глава ОВА

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 У Корабельний район м.Херсон прибуло 14 мікроавтобусів, які доставили гуманітарну допомогу загальною вагою в 20 тонн, повідомила голова Херсонської міської Військової адміністрації Галина Лугова.

"Крім того, Київ, Шепетівка та Вінниця передали Херсону допомогу у вигляді продуктів харчування, хліба, консервів, овочів, теплих речей та засобів гігієни 2, 11 та 3 автобуси відповідно. Допомога була надана жителям приватного сектора (Хабалка, Камишани)", - наголошується в повідомленні міськради в телеграм-каналі.

У Шуменському мікрорайоні організована робота з видачі питної води - видано 50 тонн. Крім того, триває робота із сортування та видачі теплих речей херсонцям.

Також Лугова поінформувала про те, що Вознесенськ передав місту одну машину швидкої допомоги.

 

Теги: #херсон #гумдопомога

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