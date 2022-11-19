Британія передасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат - Сунак

Велика Британія передасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Ми також надаватимемо нову допомогу, зокрема 120 спеціальних зенітних гармат, а також РЛС. Ми допомагаємо й у навчанні військових медиків та військових інженерів", - сказав Сунак на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

За його словами, Велика Британія також збільшує військову та іншу допомогу для того, щоб подолати зиму, зокрема передає спеціальне зимове обладнання для українських військових. Сунак додав, що Британія передає Україні також гуманітарну допомогу на загальну суму понад 16 млн фунтів.