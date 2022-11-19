СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало потенційним призовникам виїхати до Росії

Під час слідчо-оперативних дій у кількох областях України нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні "трафіки", повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію Росії. "Ціна питання" становила від 2,5 до 8 тис. дол. з клієнта. За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти в окупований Крим через Запорізьку область, а далі "Керченським мостом" в РФ", - сказано в повідомленні.

Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ.

"Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний "прохід" ухилянтів через російський кордон", - зазначили в СБУ.

Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери.

"Ще один "маршрут", пропонований фігурантами, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами", - повідомили у відомстві.

Крім того, ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, що транспортують сільгосппродукцію в ЄС.

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.