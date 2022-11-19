Події

13:10 19.11.2022

Чистий відтік з України відновився цього тижня - Держприкордонслужба

3 хв читати
Чистий відтік з України відновився цього тижня - Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 12 до 18 листопада скоротився приблизно на 5 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 240 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд – приблизно на 15 тис., до 232 тис., повідомила Держприкордонслужба в Facebook.

Таким чином, за даними відомства, цього тижня з новими масованими російськими обстрілами енергоінфраструктури знову відновилася тенденція відтоку людей з країни, що тривала до цього чотири тижні поспіль після невеликого припливу в 2 тис. попереднього тижня.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів чистий відтік з України - 4 тис. осіб порівняно з припливом 7 тис. у попередній тиждень. За її даними, потік з України до Польщі зріс зі 154 тис. осіб тижнем раніше до 157 тис., тоді як зворотний потік з Польщі в Україну скоротився зі 161 тис. до 165 тис. осіб.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 7,832 млн людей, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 6,025 млн людей.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, скоротилася з 131 тис. до 127 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – з 595 до 488.

15 листопада, у день обстрілу, який спричинив масові відключення електроенергії і перебої в роботі електронних систем, пасажиропотік через кордон скоротився до 53 тис., а потік машин – до 16 тис., тоді як зазвичай у цей день він становить близько 64 тис. і 18 тис. відповідно.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Уперше з 10 травня кількість українців, що виїхали з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, сім тижнів тому. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин цього була реакція на мобілізацію в Росії і "псевдореферендуми" на окупованих територіях. Пізніше ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом відтоді чистий відтік становив 65 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 15 листопада, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 15,354 млн людей, з них до Польщі - 7,584 млн, Росії (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщини – 1,746 млн людей, Румунії – 1,526 млн людей, Словаччини – 936,1 тис. людей, Молдови – 693,0 тис. людей, Білорусі – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 15 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 7,747 млн людей.

Теги: #потік #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 28.10.2022
До 90 тис. осіб перетинають кордон України щодня, в'їзд та виїзд на однаковому рівні – Держприкордонслужба

До 90 тис. осіб перетинають кордон України щодня, в'їзд та виїзд на однаковому рівні – Держприкордонслужба

13:17 28.10.2022
Кордон із РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено - Держприкордонслужба

Кордон із РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено - Держприкордонслужба

11:52 25.10.2022
Чехія закрила в'їзд росіянам за шенгенськими турвізами – Держприкордонслужба

Чехія закрила в'їзд росіянам за шенгенськими турвізами – Держприкордонслужба

13:04 22.10.2022
Потік на виїзд з України другий тиждень перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України другий тиждень перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

19:53 16.10.2022
Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

14:52 08.10.2022
Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

17:28 03.10.2022
Виїзд українців до ЄС здійснюється за внутрішнім паспортом, але рекомендовано уточнювати, чи цього достатньо в країні призначення – роз'яснення Держприкордонслужби

Виїзд українців до ЄС здійснюється за внутрішнім паспортом, але рекомендовано уточнювати, чи цього достатньо в країні призначення – роз'яснення Держприкордонслужби

15:21 02.10.2022
В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

В Україну за минулу добу повернулися понад 38 тис. українців, з країни виїхали 42 тис. осіб - МВС

14:34 01.10.2022
Держприкордонслужба вперше з 10 травня зафіксувала чистий тижневий відтік з України

Держприкордонслужба вперше з 10 травня зафіксувала чистий тижневий відтік з України

13:56 24.09.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

РФ за добу в Україні втратила ще 420 осіб, 6 танків, 7 броньованих машин і 2 артсистеми - Генштаб

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

ОСТАННЄ

У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 117 інфраструктурних об'єктів "Харківських тепломереж"

Єрмак: Мир буде тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року

У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

Німеччина поставила Україні вже 30 зенітних установок Gepard - посольство

Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА