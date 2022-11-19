Чистий відтік з України відновився цього тижня - Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний її кордон з 12 до 18 листопада скоротився приблизно на 5 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 240 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд – приблизно на 15 тис., до 232 тис., повідомила Держприкордонслужба в Facebook.

Таким чином, за даними відомства, цього тижня з новими масованими російськими обстрілами енергоінфраструктури знову відновилася тенденція відтоку людей з країни, що тривала до цього чотири тижні поспіль після невеликого припливу в 2 тис. попереднього тижня.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів чистий відтік з України - 4 тис. осіб порівняно з припливом 7 тис. у попередній тиждень. За її даними, потік з України до Польщі зріс зі 154 тис. осіб тижнем раніше до 157 тис., тоді як зворотний потік з Польщі в Україну скоротився зі 161 тис. до 165 тис. осіб.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 7,832 млн людей, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 6,025 млн людей.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, скоротилася з 131 тис. до 127 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – з 595 до 488.

15 листопада, у день обстрілу, який спричинив масові відключення електроенергії і перебої в роботі електронних систем, пасажиропотік через кордон скоротився до 53 тис., а потік машин – до 16 тис., тоді як зазвичай у цей день він становить близько 64 тис. і 18 тис. відповідно.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Уперше з 10 травня кількість українців, що виїхали з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, сім тижнів тому. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин цього була реакція на мобілізацію в Росії і "псевдореферендуми" на окупованих територіях. Пізніше ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом відтоді чистий відтік становив 65 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 15 листопада, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 15,354 млн людей, з них до Польщі - 7,584 млн, Росії (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщини – 1,746 млн людей, Румунії – 1,526 млн людей, Словаччини – 936,1 тис. людей, Молдови – 693,0 тис. людей, Білорусі – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 15 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 7,747 млн людей.