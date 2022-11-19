Німеччина поставила Україні вже 30 зенітних установок Gepard - посольство

Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні в Twitter.