Події

12:23 19.11.2022

Німеччина поставила Україні вже 30 зенітних установок Gepard - посольство

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Німеччина поставила Україні вже 30 зенітних установок Gepard - посольство

 Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні в Twitter.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога #gepard

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