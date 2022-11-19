На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявляють, що на підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро.

"Загальний обсяг фінансової підтримки, необхідної для критичних регіонів України, особливо тих, що розташовані на лінії фронту, оцінюється в 50 млн євро. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпровська, Донецька, Херсонська та Київська області. Ще 15 млн євро потрібні для інших регіонів України, оскільки обстріли тривають", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства за результатами зустрічі міністра культури Олександра Ткаченка із заступником голови комітету Бундестагу з культури і медіа Марко Вандервітцом.

Зазначається, що сторони обговорили додатковий захист закладам культури у вигляді аварійних систем опалення та енергопостачання у разі пошкодження мереж російською авіацією та ракетами.

"Культурним закладам не вистачає аварійного обладнання, такого як електрогенератори, вогнегасники, вогнетривкі матеріали для підготовки і зберігання своїх колекцій на зиму", - наголосили в міністерстві.